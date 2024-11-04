الملكة ليتيزيا تبكي خلال زيارة الأماكن الأكثر تضرراً من فيضانات إسبانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - لقد كانت الأيام القليلة الماضية صعبةً على إسبانيا، إذ أدت الفيضانات إلى وفاة أكثر من 200 شخص في فالنسيا، ناهيك عن الإصابات وحالة الدمار التي عمّت بعض المدن، وحرصاً على دعم شعبهم، زار الملك فيليب والملكة ليتيزيا المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات أمس، وانقسم السكان إلى فريقين، فريق كان ممتناً لهذه الزيارة، وفريق آخر كان غاضباً بسبب دمار منازلهم، ما جعل الملكة ليتيزيا تبكي من شدة التأثر من رد فعل الفريقين.

زيارة الملك فيليب والملكة ليتيزيا للأماكن الأكثر تضرراً

Embed from Getty Images

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صور زيارة الملك فيليب والملكة ليتيزيا لبعض الأماكن المتضررة، والتي تظهر أثر الأذى الذي تركته الفيضانات حيث ظهرت الصور الملك فيليب والملكة ليتيزيا وهم يسيرون بين الطين، والمنازل التي طالها الأذى بسبب الدمار، ووسط الأهالي الذين فقدوا أحبابهم ومنازلهم.

ورغم الغضب الذي انتاب بعض السكان، إلا أن آخرين كانوا سعداء برؤية أفراد العائلة المالكة، وتحدثت الملكة ليتيزيا مع امرأة محلية، وأمسكت بيدها وواستها وهي تبكي.

ممثل العائلة المالكة الإسبانية: أمتناننا العميق لرسائل التعزية

قبل زيارتهما، توجه ممثل العائلة المالكة الإسبانية إلى حساب العائلة على إنستغرام لإرسال شكره على الدعم الذي تلقته بلادهم، وكتب قائًلا: "أمتناننا العميق لرسائل التعزية والمواساة والدعم والتضامن مع الشعب الإسباني بسبب العواقب المدمرة لـDANA".

وفي أعقاب زيارتهما، نُشرت رسالة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "زارت العائلة المالكة هذا الصباح بلدية بايبورتا (فالنسيا)، أحد الأماكن المتضررة بشدة من كارثة دانا الرهيبة التي عانينا منها في بلدنا".

قد ترغبين في معرفة: الملك الإسباني فيليب مع اللاعبين بعد فوزهم على إيطاليا في "يورو 2024"



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».