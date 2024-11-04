عرض فيلم انصراف للمخرجة السعودية جواهر العامري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قصة فيلم "انصراف"

View this post on Instagram A post shared by Cats.Films (@cats__films)

المخرجة جواهر العامري في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - اختارالفيلم القصير "انصراف" للمخرجةليحصل على عرضه الأول في العالم العربي من خلال الدورة الـ45 من المهرجان والتي تنطلق فعاليتها في الفترة من 13 نوفمبر إلى يوم 22 من نفس الشهر، حيث يُنافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة، وجاء هذا بالتزامن مع إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم.يحكي "انصراف" قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز يقودها لإحداث ثوران مفاجئ في المدرسة.فريق التمثيل في الفيلم سعودي يضم غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني ولولو سعود. وهو من إنتاج نورة الخطيب وجيانلوكا شقرا.فيلم انصراف كان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة وفاز بجائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة، حصلت عليها رجاء بطلة الفيلم.يمكنكم قراءة.. جواهرالعامري في حوار خاص لـ"الخليج 365": هذه هي رسالة قصة فيلم "انصراف" وأحلم بالكثير من الأفكار اللانهائيةكاتبة ومخرجة سعودية، تخرجت في جامعة عفت - فنون سينمائية، وأيضاً جواهر إحدى خريجي مبادرة الشرق الأوسط للإعلام MEMI في 2022، "انصراف" هو الفيلم القصير الثالث للعامري، فيلمها السابق "مجالسة الكون" كان جزءاً من الفيلم الطويل بلوغ الذي شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وكان عرضه العالمي الأول في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بـعام 2021، وحينها كان الفيلم يُعتبر حدثاً بالغ الأهمية في إطار سينما المرأة العربية.بالإضافة إلى أنها أنتجت الفيلم السعودي القصير من يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والذي حصد عدة جوائز، منها تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وشارك أيضاً في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة الدولي عام 2021، كما حصل الفيلم على جائزة السينما الواعدة في أيام قرطاج السينمائية عام 2021.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».