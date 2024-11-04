شكرا لقرائتكم خبر عن رغم زواجها من الملياردير.. سلمى حايك تتعرض لضغوط لكسب المال والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت سلمى حايك عن الوضع المالي لعائلتها في مقابلة جديدة، قائلة إنها تعاني من ضغوط معينة لكسب المال، وذلك على الرغم من زواجها الذي دام 15 عامًا من رجل الأعمال الملياردير فرانسوا هنرى بينو.

سلمي حايك نجمة فيلم فريدا، 58 عامًا، التي تزوجت من الرئيس التنفيذي لشركة Kering ورئيس Groupe Artémis، 62 عامًا، في أبريل 2009، تحدثت مع صحيفة وول ستريت جورنال حول مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك زواجها.

وقالت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار إنها وبينولت يبقيان مواردهما المالية منفصلة، وإنه لا يوجد اتفاق ما قبل الزواج لتقسيم الأصول.

وقالت الجميلة المولودة في المكسيك، والتي شوهدت وهي تستمتع بيختها في الأيام الأخيرة: "أنا أدعم الكثير من جوانب حياتي ونفسي.. أعاني من الضغوط لكسب مبلغ معين من المال، وأنا أحب ذلك.. والآن، قررت أن أصنع المزيد".

وقالت حايك إنه بعد زواجها من بينولت الذي يمتلك شركته علامات تجارية فاخرة مثل غوتشي وسان لوران: "كل ما أراد الناس التحدث معي عنه هو المال".

وأضافت: "بالنسبة لي، هو أنني لم أكن مضطرًا للتفكير في المال".

وكانت النجمة سلمى حايك قد تصدرت تريندات محرك البحث جوجل بسبب واقعة غريبة حدثت بينها وبين النجمة نيكول كيدمان، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية خلال تواجدهما فى عرض دار الأزياء الإسبانية Balenciaga، خلال أسبوع الموضة في باريس، والتقطت عدسات المصورين سلمى حايك وهى تحاول تعديل وقفة نيكول لالتقاط صورة مع النجمة كاتى بيري، ما تسبب في شعور نيكول بالتوتر والانزعاج.

نيكول كيدمان وسلمى حايك

ومن ناحية أخرى تعرف النجمة سلمى حايك والتى من أصل لبنانى، برشاقتها التى تعود لعدة أسباب نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "womenshealthmag".