شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح خطة صبا مبارك فى الانتقام بمسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

في تصاعد للأحداث بدأت صبا مبارك فى تنفيذ أولى خطوات انتقامها ممن دمرت حياتها في مسلسل وتر حساس الذي يٌعرض حاليًا على قنوات ON وON Drama.

كانت سلمى (صبا مبارك) قد نجحت في الوصول إلى وليد الذي نفذ مكيدة لها تسببت في موت زوجها بعدما أعتقد أنها تخونه مع وليد، وفي مواجهة قوية كشفت سر المكيدة واسترجعت أحداثها.

وكانت أكبر صدمة لسلمى اعتراف وليد بأن كاميليا أخت زوجها الراحل وابنة خالتها هي من دبر لها تلك المكيدة لتفرق بينها وبين أخيها، لتبدأ ربط أحداث الماضي وإدراك حقيقة الأمر.

ورغم الصدمة تمكنت سلمى من التماسك وبدء أولى خطوات انتقامها من كاميليا بعدما يكشف لها أحد المحامين أن كاميليا تسحب موكلين من مكتب والدها، حيث تخبر والد كاميليا بالأمر مدعية البراءة وأنها حريصة على مصلحتها.

كانت الأحداث السابقة من مسلسل وتر حساس، الذي يٌعرض حاليًا على قنوات ON وON Drama، كانت دفعت المشاهدين إلى انتقاد شخصية سلمى بسبب العلاقة التي تربطها برشيد المتزوج من ابنة خالتها وزادت الانتقادات بعد اعترافها له في الحلقة السادسة بحبها له وما تعيشه من عذاب، لكن مع انكشاف سر ابنة خالتها كاميليا وهي أنها السبب في وفاة زوجها معتقدًا أنها تخونه، تعاطف المشاهد مع سلمى.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.