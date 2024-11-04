شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي تتعاقد على "ناقص ضلع" وهذه حكايتها مع أحمد وأحمد والان مع تفاصيل الخبر

تعاقدت الفنانة جيهان الشماشرجى رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "ناقص ضلع" تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025، حيث تقدم جيهان أحد أدوار البطولة إلى جانب نيللى كريم وروبى وكندة علوش لاسيما وأن الأحداث تدور حول هذه الشخصيات الأربعة.

وفى سياق متصل صورت جيهان الشماشرجى عددًا من مشاهدها في فيلم "أحمد وأحمد" الذى تقدم فيه دور دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى بتوقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدى، حيث يتعرض الثلاثى أحمد السقا وأحمد فهمى وجيهان الشماشرجى إلى موقف معا يجعهم مطاردون من عصابة، يواهجون العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتنتظر جيهان الشماشرجى طرح فيلم "الهوى سلطان" في دور العرض السينمائى بعد غد الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب: منة شلبي، أحمد دواد، سوسن بدر، وأحمد خالد صالح. والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وتجسّد جيهان خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة أحمد داود.

كما تشارك جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر استئناف تصويره خلال الأسابيع المقبلة. وتجسّد جيهان خلال أحداثه شخصية "سيلينا"، وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز، وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد. ويشارك في الفيلم: آسر ياسين، منة شلبي. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج أحمد علاءالديب.

وفى سياق آخر قاربت جيهان الشماشرجى على الانتهاء من تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال، الذى تم عرض الجزء الأول منه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، فيما تنتظر عرض مسلسل "السراب" المكون من 10 حلقة وبطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هانى عادل، أحمد مجدى وإخراج أحمد خالد.