تفاصيل الفيلم السعودي ½ رحلة المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 45، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة، وكان من بين الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة الفيلم السعودي "½ رحلة" للمخرجة رنا مطر، والذي يشارك في بطولته صلاح زاب، مها الغزال.
يمكنكم قراءة.. انضمام فيلم ½ رحلة لقائمة الأفلام السعودية القصيرة التي ستعرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
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قصة الفيلمتدور أحداث الفيلم حول فتاة تعيش خارج المدينة وتخوض رحلتين مهمتين، الأولى مع والدها، والثانية مع خطيبها إلى منزل والديه في المدينة. عند وصولها، تبدأ في التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها. فيلم "½ رحلة" يدعو المشاهدين للتأمل في هشاشة العلاقات، وتأثير الوالدين على اختياراتنا واستكشاف الذات.
رنا مطر تعلق على مشاركة فيلم "½ رحلة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدوليكما عبرت مخرج الفيلم رنا مطر، عن سعادتها بمشاركة العمل في مسابقة الأفلام القصيرة، إذ شاركت محبيها ومتابعيها بوستر الفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام" وعلقت بالقول: "سعيدة بالإعلان أن العرض الأول لفيلمي ½ رحلة بدعم نيوم في المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال45".
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https://www.instagram.com/p/DB6efiBoXpV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة.. انضمام فيلم ½ رحلة لقائمة الأفلام السعودية القصيرة التي ستعرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
الأفلام المختارةتضم قائمة الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى، كلاً من فيلم "طائر يحلق" للمخرج ليناد باخارو دي لا هوث، "أبو جودي" للمخرج عادل أحمد يحيى، "حياة شاعرية مملة" للمخرج معتصم طه، "خطأ شبه مؤكد" للمخرج كانسي بايدر، "نهار عابر" للمخرجة رشا شاهين ، "سيىء للحظة" للمخرج دانيا سوارس، "ماء يكفي للغرق" للمخرج جوزيف عادل، "زيارة عالحارة" للمخرج سامر بطيخي، "لو كنا طيوراً" للمخرجة آنا نيبيرت، هذا إلى جانب عدد آخر من الأفلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».