انطلاق تصوير كامل العدد و4 نجوم جدد يظهرون في الموسم الثالث

4 نجوم جدد في الموسم الثالث

بدء تصوير كامل العدد 3 - الصورة من ستورى حساب المنتج وسام سيف على إنستغرام

قصة مسلسل "كامل العدد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - بدأ القائمون على مسلسل "" بطولةتصوير مشاهد الموسم الثالث من العمل تمهيداً لعرضه في، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث قرر صناعه البدء في تصويره مبكراً للانتهاء من كافة مشاهده قبل حلول شهر رمضان.يشهد الموسم الثالث من مسلسل "" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، وفي نفس الوقت خروج بعض الشخضيات من العمل بعد مشاركتهم في الجزء الأول والثاني، حيث انضم إلى الموسم الثالث 4 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمى، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب.يمكنكِ قراءة.. قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025وفي نفس الوقت خرجت بعض الشخصيات من أحداث الموسم الثالث، بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم الفنانةالتي أعلنت اعتذارها بسبب ارتباطها بأكثر من عمل يعرض في موسم دراما رمضان 2025، وكذلك الفنانةالتي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدمدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.إقرئي المزيد.. بطولات نسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025.. وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا أولى المتنافساتلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».