ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح زوجان من السينما إلى الدراما.. رمضان 2025

أحمد خالد صالح زوج ياسمين رئيس

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فيلم "الفستان الأبيض"

ياسمين رئيس تنتظر "رقم سري" وأحمد خالد صالح "الهوى سلطان"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تعاقد الفنانعلى تقديم دور البطولة أمام الفنانةفي مسلسل "" المكّون من 15 حلقة والذي تخوض به ياسمين رئيس أولى بطولاتها المطلقة في، ويأتي العمل من تأليف محمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل، وتجري الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير قريباً.علمت "" أن أحمد خالد صالح سيجسد خلال أحداث مسلسل "" شخصية زوج، ليكرر الثنائى تجربتهما سوياً بعد فيلم "" الذي تم عرضه مؤخرًا في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي انتهت فعالياتها يوم الجمعة الماضي، ولكن مع اختلاف طفيف، حيث ظهر الثنائي خلال أحداث الفيلم مخطوبين وتزوجا في آخر الأحداث، إلا أنهما في المسلسل يظهران كزوجين من أولى الحلقات.يمكنكِ قراءة.. أربعة نجوم بأول بطولة مطلقة في دراما رمضان 2025فيلم "" تقرر طرحه جماهيرياً في دور العرض المصرية والعربية يوم 20 نوفمبر الجاري، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، وضيوف الشرف أروى جودة، إنجي أبو السعود ميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".فيلم "" تدور أحداثه حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.في سياق متصل تنتظرعرض مسلسلها الجديد "" الأسبوع المقبل، حيث تقدم بطولة العمل ويشاركها صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير يعتمد على الألغاز.اقرئي أيضاً.. ياسمين رئيس بطلة 4 أعمال جديدة بعد الزواج.. فما القصة؟أمافيخوض تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "" المقرر إطلاقه في دور العرض السينمائية بعد غد الأربعاء، ويشارك أحمد خالد صالح في بطولته إلى جانب منة شلبي، أحمد داود، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».