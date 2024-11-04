شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من مسلسل "رقم سري" والعرض قريبًا على WATCHIT والان مع تفاصيل الخبر

روجت منصة WATCHIT لمسلسل رقم سري، بطولة ياسمين رئيس المقرر عرضه على شاشتها قريبًا، حيث طرحت على صفحتها صور جديدة من كواليس العمل جمعت بين أبطاله.





المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.