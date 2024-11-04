شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة من سوسن بدر في ندوة تكريمها بمهرجان Film للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان. VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بالعين السخنة، بكلمات مؤثرة عن المشوار الفني ودفء وحب الجمهور.

وخلال ندوة تكريمها بالدورة الأولى للمهرجان والتي أدارها الناقد محمد الروبي قالت: شعور جميل بالتواجد وسط هذا الحضور يبعث في نفسي السعادة.

وأضافت سوسن بدر: تواجد الناس حولي بعد رحلة عمر وشغل وتعب أمر جميل للغاية، كما عبرت النجمة عن سعادتها الشديدة التي تنتابها عندما يطلب منها شخص ما أن يلتقط صورة معها، قائلة إنها تمون أكثر سعادة منه.

وكانت سوسن بدر تسلمت درع تكريمها في حفل افتتاح المهرجان أمس الأحد وقالت لـ"الخليج 365" إنها تتحمس دائمًا للتجارب الفنية الجديدة ومشاركة شباب الموهوبين في إبداعاتهم الأولى وكذلك الأفلام القصيرة.

وأهدى المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي وعرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين.

وعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتي 7 نوفمبر الجاري ويتضمن عددًا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا.