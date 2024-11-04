شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر التشويقى لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" وعرضه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في السينمات.

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.



بوستر فيلم الهنا اللى فيه

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

ويصور كريم محمود عبد العزيز مسلسل بعنوان مملكة الحرير مع المخرج بيتر ميمى، وتشارك أسماء أبو اليزيد فى بطولة العمل بالإضافة لعدد من الفنانين، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .

من ناحية أخرى تواصل ياسمين رئيس تصوير أحداث مسلسل رقم سرى المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال موسم الأوف سيزون، تجسد خلاله شخصية موظفة فى بنك، ويعد رقم سرى الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتم عرضه في شهر أكتوبر من العام الماضى.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.