شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يشيد بزوجته السابقة جينيفر لوبيز وسط معركة الطلاق المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النجم العالمي بن أفليك، بزوجته المنفصلة عنه، النجمة جينيفر لوبيز، وسط معركة طلاق مستمرة بينهما، وفي مقابلة مع مجلة Entertainment Tonight، اعترف أفليك، البالغ من العمر 52 عامًا، بمواهب جينيفر لوبيز، أثناء مناقشة حول الفيلم القادم Unstoppable، وهو فيلم من إنتاجه، حسب ما نشره موقع geo.tv.

وقال بن أفليك، في تصريحات لـ"سي إن إن": "فيلم Unstoppable مختلف تمامًا، لكنه بطريقة ما متجذر في شغف الفنانين الموهوبين حقًا.. المخرج بيلي جولدنبرج، وجينيفر لوبيز، ودون تشيدل، وجاريل جيروم، وبوبي كانافال، كانوا جميعًا متحمسين حقًا لهذا الفيلم"، وأشاد بن، بزوجته المنفصلة عنه: "جنيفر مذهلة".

وأضاف أفليك: "Unstoppable، هو فيلم آخر نفخر به حقًا، لقد آمنّا بالأشخاص المناسبين في Small Things Like These، وUnstoppable هو مثال آخر على ذلك".



جينيفر لوبيز وبن أفليك

جينيفر لوبيز، تلعب دور البطولة في فيلم Unstoppable الذي سيطرح في دور السينما العالمية يوم 6 ديسمبر المقبل، وذلك في وقت يمر فيه بن أفليك، وجينيفر لوبيز، بعملية الطلاق المعقدة، حيث تقدمت الممثلة بطلب الطلاق من بن أفليك، في 20 أغسطس، بعد عامين من الزواج.

وجاء طلب الطلاق بعد عامين من اليوم الذي أقام فيه الزوجان حفل زفاف فخما في جورجيا، وتبادلا الوعود أولا في يوليو 2022 بكنيسة زفاف في لاس فيجاس، فيما لم يرد المتحدثين باسم لوبيز وأفليك، على الفور على طلبات للتعليق.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الزوجان اللذان يطلق عليهما اسم "بينيفر"، محط الأنظار في عالم المشاهير في علاقة تميزت بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط، واللذان ألغا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.