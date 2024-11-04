شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات إلهام والصاوى.. هند عبد الحليم تكشف تأثير حقن التخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هند عبد الحليم عن تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا أدت لدخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس التى تسببت فى إصابتها بشلل مؤقت فى المعدة، وجاء إقدام هند على هذه الحقن رغم تحذيرات أكثر من فنان وفنانة، حيث حذرت الفنانة إلهام شاهين من حقن التخسيس بعد تجربتها لها والتى تسببت فى أعراض جانبية لها.

وقالت الفنانة إلهام شاهين عن تلك الحقن خلال تصريحاتها التليفزيونية: "مابنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جدًا لكن بتتعب صحيًا، أنا ضعفت صحيًا مش بس ضعفت حجمًا، وهي بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت"، مؤكدة: "لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه، لأن فيه ناس بتسمع مننا وتروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي، فعايزة أنصح إن لازم تتابعوا مع دكاترة".

وحذر الفنان خالد الصاوي أيضًا من حقن التخسيس، حيث شدد خلال لقاء تليفزيوني على هذا الأمر وقال: "أنه كان سيتعرض للموت ولكارثة محققة بعد تناول حقن للتخسيس، موضحا أنه حصل على جرعتين من نوعي حقن مختلفين للتخسيس منتشرين بالأسواق، إلا أن الحقن تسببت له في توقف الجهاز الهضمي ودخل إلى المستشفى على أثرها".

وفي النهاية قرر الفنان خالد الصاوي إيقاف الحقن، وحذر الناس لضرورة التوقف عن مثل هذه الأنواع من الحقن لما تسببه من أضرار.

ولحقت بهما الفنانة هند عبد الحليم التي كشفت خلال فيديو نشرته على حسابها على "انستجرام" قالت خلال: "للي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع وتعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني مش عارفة آكل وألم رهيب وكنت عايشة على المحاليل"

كما وجهت نصيحة لمن يستخدم هذه الحقن قائلة: "نصيحتي لأي حد عايز يستخدم الحقن لازم تتابعوا مع الدكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا جسمكم هيستحمل ولا لأ".