شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدعم تووليت على إنستجرام.. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدى، على دعم المطرب المقنع تووليت، والإشادة بموهبته، حيث نشر تووليت جدول حفلاته خلال الجولة الأوروبية، باسم جولة الكوكتيل عبر حسابه على إنستجرام وتبدأ في 31 يناير وتنتهى في 20 أبريل المقبل ما بين فرنسا وأمريكا وكندا، وترك له محمد هنيدى إيموجى يد تصفق دعمًا له، وجاءت أغلب التعليقات من متابعيه: "إلى العالمية وهتكسر الدنيا"



هنيدى

وأشاد موقع توزيع جوائز الـGrammy award بالمطرب المقنع تووليت الذى حقق نجاحا كبيرا على الساحة الفنية منذ ظهوره في وقت قصير، وأغانيه حققت ملايين المشاهدات، وتفاعل الشباب بشكل كبير مع أغانيه.

ونشر تووليت عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام صورة من موقع توزيع جوائز Grammy award، حيث قالوا فى مقال عنه: "قد تكون أغنية (حبيبي ليه) هي الأغنية العالمية المنتشرة لـ تووليت، لكنها جزء مهم جدًا من شخصيته كل من الأغنية والفيديو الموسيقي الخاص بها يشيدان ببلد الفنان المقنع مصر، والفيديو كليب تم تصويره مثل أغنية النجم عمرو دياب في فيلم آيس كريم في جليم، وشعبية (حبيبي ليه) توسعت بسرعة و بشكل كبير خارج حدود مصر".

وأضافوا: "في الشهرين الماضيين منذ إطلاق الفيديو كليب على يوتيوب، حصدت أغنية حبيبي ليه أكثر من 12 مليون مشاهدة، وتم استخدامها فى أكثر من 61000 مقطع فيديو على TikTok، بالنسبة لفنان مستقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدى باللغة العربية فهذه الأرقام المذهلة".

وفى شهر أغسطس الماضى أحيا المطرب الصاعد تووليت حفلا غنائيا في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وقدم باقة متنوعة من أغانيه من ألبومه الجديد كوكتيل، وذلك قبل حفل فريق كايروكى.