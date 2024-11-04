وفاة منتج ألبومات مايكل جاكسون كوينسي جونز عن عمر يناهز 91 ولطيفة تنعيه بكلمات مؤثرة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة المنتج والمؤلف الموسيقي الشهير كوينسي جونز عن وفاته أمس عن عمر 91 عامًا بعد معاناة مع المرض.

اشتهر جونز بتعاونه مع أسطورة الغناء مايكل جاكسون منذ عام 1979، حيث أنتج له ألبومه الشهير "Off the Wall". كما عمل جونز مع العديد من كبار الفنانين، مثل فرانك سيناترا، وقدم موسيقى لأفلام شهيرة. خلال مسيرته الفنية، حصد جونز عدة جوائز عالمية، من بينها 28 جائزة جرامي.

من ناحية أخرى نعته الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها عبر مشاركتها فيديو كليب " بكرا نهار جديد" الذي جمعها به مع عدد من الفنانين وعلقت كاتبة : " الحمدلله إن جاتلي الفرصة اني أشوفك وتنصحني نصائح وتفرح بصوتي وادائي في هذا الاوبريت بكرة نهار چديد .. انت مدرسة كبيرة و اعمالك ستظل في وجدان كل الانسانية " .