رامي صبري يحيي حفلاً في أميركا ويحمل الكوفية الفلسطـ ينية - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلاً غنائياً في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن جولة فنية بدأها في كندا، وظهر صبري خلال الحفل وهو يرتدي الكوفية الفلسـ طيني، وقدم مجموعة من أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور، مع الإشارة إلى أن الحفل كان مكتظاً بالحضور.



الجدير ذكره أن رامي صبري كان قد طرح ألبومه الحادي عشر بعنوان "أنا جامد كده كده"، الذي يضم عدة أغاني منها "كداب" و"على بالي" و"فيها إيه"، كما قدم تتر مسلسل "تيتا زوزو"، والذي يتناول دراما اجتماعية حول دكتورة تعاني من صراعات مع أبنائها بينما تحاول التعامل مع أحفادها.

المسلسل من بطولة إسعاد يونس وعدد من الممثلين، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.