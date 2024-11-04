شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يدعم كامالا هاريس في مباراة كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو مشجعي كرة القدم الأمريكية في مباراة للترويج لكامالا هاريس، قبل الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر دى نيرو الحائز على جائزة الأوسكار في حفل استقبال مباراة فيلادلفيا إيجلز وجاكسونفيل جاجوارز في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا.

وظهر دي نيرو وهو يتفاعل مع المشجعين، ونشر الحساب الرسمي لرابطة كرة القدم الأمريكية على X الصور، كما تم التقاط هذا الظهور من قبل مايكل إمبريتش، العضو السابق في اللجنة الاستشارية لوزير شؤون المحاربين القدامى، الذي شارك صورة لدي نيرو إلى جانب وزير الخارجية السابق جون كيري والمشجعين.

كتب على الصور: "يشرفني الانضمام إلى روبرت دي نيرو، ووزير الخارجية كيري، والنائبة كريسي هولاهان في حفل استقبال إيجلز!، دعونا نخرج للتصويت لكامالا هاريس".



روبرت دي نيرو يدعم كامالا هاريس فى مبارة كرة قدم