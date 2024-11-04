شكرا لقرائتكم خبر عن درة في ندوة تكريمها: أعشق أدوار التحدي والشخصيات الدرامية المركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة درة ذكريات بدايتها الفنية إذ قالت إنها بدأت على خشبة المسرح من خلال عرض بعنوان "المجنون" مع الممثل والمخرج المسرحي التونسي توفيق الجبالي، ثم شاركت في بعض العروض المسرحية.

وأضافت درة خلال ندوة تكريمها بالدورة الأولى لـ مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بالعين السخنة والتي أدارها الناقد محمد الروبي: حضرت بعد ذلك إلى مصر واختارني المخرج يوسف شاهين للمشاركة بدور صغير في فيلم هي فوضى! بعد ان خضعت لاختبارات أداء أجراها بنفسه.

أما عن العمل الذي حقق لها انتشارًا كبيرًا في مصر قالت درة: شاركت بعد ذلك في فيلم الأولة في الغرام تأليف وحيد حامد، وجسدت به دور فتاة مصرية شعبية، رغم أنه كان ثاني عمل لي في مصر، لكنني أحب أدوار التحدي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ووصلت من خلاله أكثر إلى الجمهور المصري.

تعشق درة تجسيد الأدوار المركبة والتي تمثل لها تحديًا كبيرًا وتكون بعيدة عن شخصيتها ومنها أدوارها في مسلسلات العار، الريان، آدم، وأيضًا مسلسل سجن النساء الذي تعتبره تجربة مهمة للغاية في مشوارها الفني لأنه قدمها للجمهور بشكل مختلف.



الفنانة درة فى ندوة تكريمها