شكرا لقرائتكم خبر عن درة: سعيدة بتشبيهي بمونيكا بيلوتشي وأرفض المقارنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة درة على تشبيهها بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي قائلة إن ذلك شيء كبير وشرف لها.

واضافت درة خلال ندوة تكريمها بالدورة الأولى لـ مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بالعين السخنة والتي أدارها الناقد محمد الروبي: أتمنى أني أكون في ربع جمال مونيكا بيلوتشي، أنا بحبها جدًا.

وحول المقارنات مع أبناء جيلها وصفت ذلك الأمر بغير الصحي، مشيرة إلى أنها ترفضه ليس فقط في الوسط الفني بل أيضًا في الحياة العادية.

وأضافت درة: كل إنسان له مميزاته التي تجعله مختلفا عن الآخر، كما عبرت درة عن سعادتها بالعمل مخرجة ومنتجة في تجربتها الجديدة الوثائقي وين صيرنا، مشيرة إلى سعادتها بمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي.



الفنانة درة فى ندوة تكريمها