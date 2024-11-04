دياموند أبوعبود تُشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم أرزة.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - كشفت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي سوف تنطلق يوم 13 وحتى 22 نوفمبر، عن اختيار فيلم "أرزة" في مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من بطولة النجمة اللبنانية دياموند أبوعبود، وإخراج ميرا شعيب، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان بكين السينمائي الدولي (2024)، كما شارك في مهرجان ترايبيكا السينمائي في نيويورك، واختارته وزارة الثقافة اللبنانية كممثل لبنان في جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي 2025.

وضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم: دياموند أبوعبود، وبيتي توتل، مع الموهبة التمثيلية الشابة بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل؛ الممثل فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين وآخرين، وهو من إخراج ميرا شعيب.

ملامح من الفيلم اللبناني أرزة

من تأليف لؤي خريش وفيصل سام شعيب، للمنتجة زينة بدران (شركة Spotless Mind Films)، والمنتج المنفذ علي العربي (Ambient Light Film)

وعن ملامح قصة الفيلم، تحدثت الفنانة دياموند أبوعبود، إحدى بطلات الفيلم في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قائلة إن فيلم "أرزة" يحكي ويسلّط الضوء أكثر على الواقع اللبناني وتركيبته، والمشاكل التي تُعاني منها "بيروت".

أما عن معنى اسم الفيلم، أوضحت أن "الأَرزة" هي الشجرة التي تتواجد في منتصف علم لبنان، وفيما يتعلق بشخصيتها ودورها في العمل، قالت إنها تقدّم شخصية سيدة تُدعى "أرزة"، وهي أمٌ تعيش مع أختها وابنها، وتضطر للعمل حتى يستطيعوا العيش وتوفير الأشياء ومتطلبات الحياة، وأثناء ذلك تقع العديد من الأحداث التي تُغيّر من مجريات الأمور وتابعت قائلة: "فيلم أرزة تجربة جديدة ومتحمسة لها؛ لأنها تتحدث عن وطني".

View this post on Instagram A post shared by Ambient Light Film (@ambientlightfilm)

مشاركة فيلم أرزة في المهرجانات

سطور في المشوار الفني لـ دياموند أبوعبود

خلال الأسابيع الماضية، شارك "في مهرجانات عديدة حول العالم، منها: مهرجان الفيلم اللبناني في سيدني، مهرجان نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، مهرجان الفيلم اللبناني في باريس، مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، مهرجان فالنسيا في إسبانيا، مهرجان العالم العربي في مونتريال، وخلال شهر نوفمبر سيُعرض في مهرجان الفيلم الآسيوي العالمي في كاليفورنيا.سبق لها الفوز بـجائزة أفضل ممثلة فيعام 2017، عن دورها بفيلم في سوريا للمخرج البلجيكي الفرنسي فيليب فان لوو، وقبلها فازت بـجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أنغوليم السينمائي (2017) في فرنسا.

ويُعد فيلم أرزة هو ثالث فيلم تشارك به "دياموند" وينطلق نحو الأوسكار، حيث سبقه فيلم وينن (2014)، الذي نال جوائز محلية ودولية عن أدائها فيه، وكتبته بالاشتراك مع جورج خباز. حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدخلة في المغرب، ومثّل الفيلم لبنان في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي (2015). وشاركت في فيلم قضية رقم 23 للمخرج زياد دويري، ووصل الفيلم إلى ترشيحات الأوسكار النهائية لأفضل فيلم أجنبي في 2018، وحصلت عن دورها فيه على جائزة السينما الفرنكوفونية في سانت لويس بالسنغال بنفس العام.

يمكنكم قراءة... دياموند أبوعبود أول لبنانية تنال جائزة أفضل ممثلة في القاهرة عن دور باللهجة السورية

السراب أحدث الأعمال الدرامية لـ دياموند أبوعبود

تشارك النجمة اللبنانية، في مسلسل "السراب" الذي يجمعها بعدد من النجوم منهم خالدالنبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

ومن المنتظر أن تأتي أحداث مسلسل "السراب" خلال 10 حلقات فقط، وذلك بحسب البيان الصحفي الصادر من المركز الإعلامي للمسلسل، كما سيُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال مجموعة من العلاقات والتي تُسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، وخلال أحداث العمل تظهر دياموند أبوعبود بشخصية مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».