خبر زواج منة شلبي بالسر يضج.. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية منة شلبي على الأخبار المنتشرة حولها زواجها السري، مؤكدة أنها إشاعة لا صحة لها، وأنها تفاجأت بتهنئة الممثل المصري سيد رجب لها.



وقالت منة شلبي على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أنا لقيت سيد رجب مبارح بيباركلي على الزفاف اللي أنا مكنتش فيه أصلاً وكان الأمر لذيذ جداً، بس أنا ما بردّش على أي شيء". وأضافت: "في حد عنده خيال خاص بيا أنا لوحدي، لما بيلاقيني مبعملش أفلام أو حاجة بيقرر يطلّعلي حاجة ملهاش أي تلاتين لزمة، أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق. لو هتشوفوني عروسة هتعرفوا مش هتجوز في السرّ مفيش أي داعي لكده".