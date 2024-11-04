ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية منة شلبي على الأخبار المنتشرة حولها زواجها السري، مؤكدة أنها إشاعة لا صحة لها، وأنها تفاجأت بتهنئة الممثل المصري سيد رجب لها.
وقالت منة شلبي على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أنا لقيت سيد رجب مبارح بيباركلي على الزفاف اللي أنا مكنتش فيه أصلاً وكان الأمر لذيذ جداً، بس أنا ما بردّش على أي شيء". وأضافت: "في حد عنده خيال خاص بيا أنا لوحدي، لما بيلاقيني مبعملش أفلام أو حاجة بيقرر يطلّعلي حاجة ملهاش أي تلاتين لزمة، أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق. لو هتشوفوني عروسة هتعرفوا مش هتجوز في السرّ مفيش أي داعي لكده".
كانت هذه تفاصيل خبر خبر زواج منة شلبي بالسر يضج.. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.