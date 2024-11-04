توبا بويوكستون ترقص في السارع برفقة إبنتها.. والشبه كبير

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التركية توبا بويوكستون مقطع فيديو عبر حسابها الخاص ظهرت فيه برفقة إبنتيها التوأم مايا وتوبراك وهن يرقصن في الشارع على انغام إحدى الأغنيات.

وقد خطفت مايا وتوبراك الأنظار بعد أن ظهرتا وأصبحاتا شابتان كبيرتان، والشبه بينهما وبين والدتهما واضح للغاية. وكانت توبا قد شاركت الحمهور فيديو لها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقف أمام المرآة وتقص شعرها بنفسها وعلقت على الفيديو وكتبت: "لا أعلم إن كنت قد سمعت ذلك من قبل ولكنهم يقولون أن الشعر يجمع الذكريات.. "

وتابعت كلامها :" حان الوقت لأقول وداعًا لبعض الذكريات القديمة بالنسبة لي. إلى ذكريات جديدة.."

ويبدو ان توبا تمر بمرحلة جديدة من حياتها وتساءل الجمهور ان اتى قرارها بناء على حدث حصل لها على الصعيد الحياة العاطفية او تغيير مهني.

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