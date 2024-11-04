جينيفر لوبيزهكذا تصرفت عند سؤالها عن علاقتها السابقة بـ شون ديدي

ميرنا وليد - بيروت - توجه أحد الصحفيين للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بسؤالها حول علاقتها السابقة بالمغني شون ديدي المسجون حاليا بسبب فـ ضائحه، الا انها هربت من الكاميرات ورفضت التعليق على ذلك.



وكان كشف الفنان الكوبي أوجاني نوا، الزوج السابق لـ جينيفر لوبيز، عن سبب انفصالهما بعد مرور أكثر من 25 عاماً على الطلاق.

وقال أوجاني ان ديدي كومز كان وراء هذا الانفصال.

وفي لقاء ضمن برنامج Despierta America، قال نوا إن ديدي كان جزءاً من أسباب الطلاق، إذ بدأت مشكلات في العلاقة عندما تعاقدت شركة سوني مع لوبيز لإنتاج ألبوم بمشاركة ديدي، ما أدى إلى ظهور "الخداع والأكاذيب" وانتهى بالانفصال.