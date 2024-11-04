شقيق سارة الودعاني بهدية مفاجئة لزوجته

ميرنا وليد - بيروت - كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي عبد الله الودعاني شقيق خبيرة التجميل سارة الودعاني عن هديته لزوجته أريج الأحمري، اذ وبخطوة لافتة وغير متوقعة، قام الودعاني بـ إهدائها 20% من شركته.

على صعيد آخر كانت قد تحدثت سارة الودعاني مؤخرا عن الأخبار التي انتشرت حول زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف وزواجه من امرأة أخرى. ونشرت سارة الودعاني صورة جمعتها بـ السياف على صفحتها الخاصة وقد علقت بالقول: "الله يحفظنا لبعض، و يديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد .. أجمل أقداري وألطفها".

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