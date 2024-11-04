"نور" في مسلسل "ليلى" تعلّق على مشهد رقصها

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة التركية جونكا ڤوسلاتيرى (نور) في مسلسل "ليلى" على مشهد رقصها فيه، قائلة: "لقد تحقق المشهد بالضبط كما تخيلناه، شكرًا من القلب لمخرجتنا هلال سارال ولزملائي في العمل لأنكم جعلتم هذه اللحظة تتحقق بهذا الشكل الرائع و من الجميل أن نعلم أننا إستطعنا رسم الإبتسامة على وجوه الناس حتى ولو قليلاً وهذا بحد ذاته كافٍ ليملأ قلبي بالسعادة".



"ليلى"، يعرض العنف ضد الأطفال في أول حلقة منه، وتلمع الطفلة "ليلى" بأدائها البارع، فنشاهد معاناتها بسبب زوجة والدها الشريرة، التي لديها حب السيطرة والطمع والأذية، مع العلم أنها عاشت في طفولتها حياة قاسية.