شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح وتألق.. مراحل تطور محمد حماقي في أغانيه بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققه النجم محمد حماقى منذ بداية ظهوره على الساحة الغنائية وإثبات مكانته بين مطربين جيله، نظرًا للتطور الكبير الذى أحدثه في عالم الغناء وتقديمه مجموعة أغانى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره حتى وقتنا هذا في مشوار امتد حوالى أكثر من 20 عامًا.

اليوم الإثنين يوافق عيد ميلاد النجم محمد حماقي الذى بدأ مشواره الغنائى منذ التسعينيات بتقديمه أغنية "الحلو يحب الحنية" والتي كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددًا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 27 عامًا على أغنيته الأولى.





وفي عام 2000 شارك حماقي في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم قدمه الموزع طارق مدكور للمنتج نصيف قزمان عام 2003 واصدر له البوم بعنوان "خلينا نعيش" وحقق هذا الالبوم نجاحا كبيرا لتتوالى نجاحاته بعد ذلك أصبح من نجوم الصف الاول فى عالم الغناء فى الوطن العربى.

أصدر حماقى ألبومه الغنائي الأول "خلينا نعيش" عام 2003 من توزيع طارق مدكور الذي قدّمه للمنتج نصيف قزمان، وضم الألبوم 10 أغاني، وهي: "خلينا نعيش، ليه لأ، اوعد قلبي، اديني بدوب، بتبعد ليه، أول ليلة، ياللي غايب، مقدرش أنساك، آن الأوان، وأغنية بتضحك التي تعتبر من أوائل الكليبات الذى قدمها محمد حماقى وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع طارق مدكور وكانت بداية تعرفه جمهوره ولاقت نجاح كبير بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب .

في عام 2006 أيضًا قدّم أغنية "واحدة واحدة" ضمن فيلم "جعلتني مجرما" بطولة النجم أحمد حلمى، وحققت نجاحا كبيرا، وعقب ذلك توالت نجاحات حماقي، وطرح في عام 2007 ألبوم "بحبك كل يوم أكتر"، وصوّر فيديو كليب حاملا لاسم الألبوم، وضم الألبوم أغنية واحدة يرافقها عدة توزيعها مختلفة لها، وتوالت نجاحات حماقى في تقديم ألبومات أخرى وأغانى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره وتعاونه مع شعراء وموزعين وملحنين كبار .





محمد حماقى غير في لونه الغنائى في الفترة الأخيرة والذى كان مفاجاة كبيرة لجمهوره، حيث ظهر في أكثر من أغنية بكلمات جديدة ومختلفة عكس ماتعود جمهوره عليه، ومنها أغنية أدرينالين التي كانت بمثابة تحول في مسيرته الغنائية، وأغنية "لمون نعناع"، والتي فاجأ بها الجمهور بتقديم أغنية شبه شعبية، وهو ما اعتبره الجمهور مفاجأة غير متوقعة من حماقى، ونالت اعجاب الجميع، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال فيديو كليب أغنيته "حبيت المقابلة"، حيث استخدم محمد حماقي الذكاء الاصطناعي في صنع فيديو كليب الأغنية بالكامل، بالإضافة إلى صورة البوستر.

حماقى مؤخرا أثار جدل كبير بعد طرح أغنيته "يلعن أبو الناس اللي وقعوا ما بينا" وتقول كلماتها : يلعن ابو الناس اللي وقعوا ما بينا، يلعن أبو الناس اللي خلونا شيلنا، يلعن أبو الناس اللي كلامهم بهدلنا".