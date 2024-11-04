شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لطيفة فى عمان بعد مشاركتها في الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

كرمت سلطنة عمان، النجمة لطيفة مساء أمس، وأهدت لها شهادة تقدير وشكر، بعد مشاركتها كضيفة شرف في الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية، وهو الحفل الذي قدمت لطيفة خلاله أغنيتين هما "أشوفك"، و"الدفا".

وقدمت لطيفة فقرة استثنائية خلال الحفل، برفقة الموسيقار العماني خالد بن حمد البوسعيدي، والذي سلمها بنفسه تكريم سلطنة عمان، ووجه لها الشكر نيابة عن السفير العماني بالقاهرة.



تكريم لطيفة



تكريم لطيفة من عمان



تكريم لطيفة

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم، مؤكدة أنها تشرفت بالمشاركة في حدث فني مهم وهو الليلة العمانية على هامش مهرجان الموسيقى العربية، وزادت أهميته لأنه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبرفقة المايسترو أمير عبدالمجيد.

فيما أكد الموسيقار العماني خالد بن حمد البوسعيدي، إن سبب تأخر التكريم بعد الحفل مباشرة، يرجع لانشغال النجمة لطيفة بحفلها في دبي بمهرجان تحدي العلم، وبحضور ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وأكد البوسعيدي، أنه فور عودة لطيفة من دبي إلى مصر، ذهب لتسليمها التكريم الذي تستحقه عن مسيرتها، وشكرها على المشاركة بالليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وتستعد لطيفة لجولة عربية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تحضر عدة مفاجآت فنية في دول الكويت والإمارات، إذ تسافر أولا للكويت لإحياء حفل كبير على بمهرجان الموسيقى، ثم تتجه إلى دبي لتقديم حفل آخر، وستعلن تفاصيلها لاحقا.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات النجمة لطيفة "مفيش ممنوع" تخطى 60 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويواصل الألبوم حصد المزيد من المشاهدات، وهو ما أهلها للحصول على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 في الديرجيست، وأفضل مطربة عربية بملتقى التميز والإبداع، والذي يقام ديسمبر المقبل.

