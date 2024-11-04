شكرا لقرائتكم خبر عن أول مخرج ينقل صلاح عبد الله من الجامعة لاحتراف الفن.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

في حياة كل فنان مرحلة يظهر فيها شخص مقتنع بموهبته، ويدعمه بكل ما يملك ليضع قدميه على أول طريق الاحتراف، والفنان الكبير صلاح عبدالله في مرحلة الهواية بمسرح الجامعة، وبالتحديد في مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة قدم الكثير من الأعمال المسرحية ممثلا ومخرجا، وحقق من خلال مسرح الجامعة شهرة داخل الأوساط الجامعية كبيرة جدًا، ولكن أول تجربة احترافية كانت علي يد المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف والد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

التقطت عين المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف في جامعة القاهرة الفنان صلاح عبد الله، فقدمه من خلال منتخب الجامعة في مسرحية "الكلمات المتقاطعة" لنجيب سرور، ثم قدمه فيما بعد بطلاً في مسرحية "عطيل" أحد أيقونات المسرح لدي الكاتب العالمي العظيم وليم شكسبير، ليقدم شخصية عطيل في مسرح كلية التجارة و"يدهن" وجهه باللون الأسود كمتطلبات للدور، ولكن كيف دخل صلاح عبد الله مرحلة الاحتراف؟

يقول الفنان صلاح عبد الله: المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف كان مقتنعًا جدًا بموهبتي، وعندما شاهدني وأخرج لنا في الجامعة عدة مسرحيات، اختارني للمشاركة في مسرحية "رابعة العدوية" تأليف الكاتب المبدع يسري الجندي، والتي كان سيخرجها على المسرح القومي، وكانت بطولة سيدة المسرح المصري سميحة أيوب، ومعها فريق ضخم من الأبطال كان منهم: (يوسف شعبان، عبدالغفارعوده، نبيل الدسوقي، حمزه الشيمي، خالد الذهبي، رشدي المهدي) وغيرهم من النجوم الكبار، وكانت تلك المسرحية بداية الاحتراف.