شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني .. عام فنى بامتياز وسلسلة من النجاحات والجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هذا العام من الأعوام المتميزة لدى النجمة دينا الشربينى، لما تقدمه من أعمال فنية نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير واستكمالا لنجاحتها، حصدت دينا الشربينى أفضل ممثلة للعام الثاني على التوالي من جوائز رمضان للإبداع 2024 عن مسلسل كامل العدد+1، والذي عرض في موسم رمضان، كما تحضر للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد الذى ينتظره الجمهور.

أعمال دينا الشربيني

كما بدأت دينا الشربينى تصوير أول مشاهد فيلم درويش مع النجم عمرو يوسف تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم الفيلم إلى جانب عمرو يوسف ودينا الشربينى كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.



دينا الشربيني

وتشارك دينا الشربينى في فيلم الهنا اللى انا فيه مع النجم كريم محمود عبد العزيز و النجمة ياسمين رئيس ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى، وهو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض في موسم رأس السنة المقبل.

أعمال دينا الشربيني مع عمرو يوسف

فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف اجتمعا فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، أبرزها مسلسل "جراند أوتيل" الذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أحمد داود، أمينة خليل، أنوشكا وعدد كبير من الفنانين، وفيلم "كدبة كل يوم" الذى تم عرضه عام 2016 أيضاً وشارك فى بطولته محمد ممدوح ودرة، مسلسل "عشم ابليس"، وفيلم "هيبتا - المحاضرة الأخيرة".