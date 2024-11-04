شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي يدعم ابنته زينة في أولى تجاربها الإخراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجم أشرف عبد الباقى ابنته زينة، في أولى تجاربها الإخراجية فيلم مين يصدق، والوقوف بجانبها ومساندتها حتى خرج أول عمل إليها إلى النور وسوف يشاهده الجميع، كما يظهر أشرف عبد الباقى أيضًا في الفيلم، ويشارك الفيلم في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى.

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "‎يتشرف فيلم مين يصدق بمشاركته فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي رحلة كلها ضحك ورومانسية وحزن ومشاعر مختلفة بين الأجيال هتصدقوا فيها استنوا فيلم مين يصدق قريبا جدًا"، ويشارك في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.