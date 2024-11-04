شاهدوا.. الفنانون يشاركون جمهورهم حضور افتتاح مهرجان البحرين السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - انطلق أمس الأحد 3 نوفمبر وسيستمر إلى 7 نوفمبر 2024 مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة، وبدعم من مراسي البحرين الشريك الإستراتيجي الرئيسي للمهرجان، هيئة أفلام السعودية شريك التطوير، في مجمع مراسي جاليريا.

أجواء افتتاح مهرجان البحرين السينمائي

وقد بدأ افتتاح المهرجان الذي يُقام تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام بمراسم السجادة الحمراء، واستقبال نخبة من أبرز النجوم وصناع الأفلام والدراما في الوطن العربي، ثم كلمات افتتاحية للمنظمين والرعاة الرسميين للمهرجان، عقبها عرض فيلم الافتتاح، ثم كرم الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام، الشخصيات الفنية المتميزة والداعمة للسينما، حيث تم تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور، الفنانة البحرينية مريم زيمان، والفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم.

ويتضمن المهرجان ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان، الذي يصبّ في تمكين المرأة العربية، وإبراز قضاياها في المشهد السينمائي، وسيتنافس في هذا المهرجان 89 فيلماً عربياً قصيراً، تم توزيعها على خمس فئات، وتتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية القصيرة، وفئة أفلام الطلبة، وفئة أفلام التحريك، وفئة الأفلام البحرينية.

الفنانون يوثقون لحظات حفل افتتاح مهرجان البحرين السينمائي

تفاعل الفنانون مع حفل افتتاح المهرجان وقاموا بتوثيق الحدث حيث التقطوا صوراً منوعة لهم معاً، ونشروا صوراً متعددة لهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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بدايةً نشر الفنان عبدالله ملك فيديو له مع كل من الفنانة أحلام محمد، باسم عبدالأمير، يوسف بوهلول، أحمد مجلي، جمال غيلان، محمد ياسين، مروة خليل، سلوى جراش، وكتب: "مع الأحبة زملاء وزميلات الدرب قبيل افتتاح مهرجان البحرين السينمائي الفنانة أحلام محمد وباسم عبدالأمير، يوسف بوهلول، وأحمد مجلي وجمال غيلان، ومحمد ياسين، ومروة خليل وسلوى جراش".

أما الفنان عبد المحسن النمر فنشر صوراً له على استوري الإنستغرام لتكريم الفنانة فاطمة عبد الرحيم وصوراً من حفل الافتتاح. فيما نشرت الفنانة أميرة محمد عدداً من الصور على ستوري الإنستغرام وصفحتها الرسمية، وارتدت فستاناً أنيقاً وملفتاً وجميلاً بلون فاتح سكري ولمعة خفيفة، ونشرت صوراً مع الفنان يعقوب الفرحان وصورة أخرى مع الفنانة فاطمة الصفي وشجون الهاجري، كما توسطت بصورة جمعتها مع الفنانين عبدالله ومحمود بوشهري، وعلقت وكتبت: "من افتتاح مهرجان البحرين السينمائي، بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام البحريني ومجموعة من نجوم العالم".

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أما الفنانة منيرة محمد فنشرت عدداً من الصور لها، وكتبت: "أنا سعيدة بتواجدي في مهرجان البحرين السينمائي مع عمالقة الفن الخليجي والعربي". وكانت الصورة الأولى لها صورة التقطتها بفستان أسود أنيق، أما الصورة الثانية فكانت مع الإعلامية رازان مغربي، الإعلامية بروين حبيب، والفنان محمود بوشهري.

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ونشر الفنان عبدالله بوشهري صورة له مع شقيقه محمود بوشهري وعلق وكتب "مهرجان البحرين السينمائي". أما الفنانة شجون الهاجري فنشرت صوراً على ستوري الإنستغرام لتحضيراتها، حيث ارتدت فستاناً أسود أنيقاً له وشاح، وبكريستال لامع من الأمام باللون الفضي وصوراً لها مع محمود بوشهري، وأيضاً نشرت صوراً لها للقاءات متعددة لعدد من المطبوعات والفضائيات بالإضافة إلى صورة لها مع الفنانة روجينا، وأخرى مع صورة مع عبدالله ومحمود بوشهري وأخرى مع الفنانة أميرة محمد وفاطمة الصفي.

فيما نشر الفنان قحطان القحطاني صورة له بالمهرجان برفقة عدد من النجوم منهم الفنانة نهلة عنبر، الإعلامية بروين حبيب، الفنانان عبدالله ومحمود بوشهري، الفنانة فاطمة الصفي، الفنانة شجون الهاجري، والفنان يعقوب الفرحان وكتب: "مهرجان البحرين للسينما يجمع نجوم الفن من كل البلدان العربية... أهلاً بضيوف البحرين".

أما الناقد يحيى مفرح فنشر صورة له مع الفنان عبدالوهاب الدوكالي، والصحافي عادل عصام وعلق وكتب: "بصحبة الفنان القدير عبدالوهاب الدوكالي والصحافي الرياضي العريق عادل عصام الدين في مهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني".

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