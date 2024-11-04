نورا بالألف في موسم الرياض بمسرحية آخر رحلة مع طارق العلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - تتواجد الفنانة نورا بالألف في المملكة العربية السعودية وتحديداً في العاصمة الرياض، وذلك لتقديم عروض مسرحيتها المقرر عرضها ضمن المسرحيات في موسم الرياض بنسخته الخامسة، من 7 نوفمبر إلى 16 على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي.

وشاركت نورا بالألف متابعيها بوستر المسرحية وصوراً لها عند نافورة البوليفارد، وعلقت وكتبت: "الحماس مليون نلتقي فيكم يا جمهور الرياض في مسرحية آخر رحلة ضمن فعاليات موسم الرياض".

مسرحية "آخر رحلة"

" هي مسرحية كوميدية تُعرضعلى مدى 10 أيام من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، ومن بطولة كل من الفنان طارق العلي، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان،، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالد الوزير، وسعود المطيري.

وتدور أحداث المسرحية حول قطار يحمل رقم 777 ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث بعض المفاجآت، حينما يتوقف انقطاع جميع أجهزة الاتصال، وتتوالى بعدها الأحداث.

مشوار نورا بالألف الفني

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أعمالها الفنية بمجال الدراما

مسلسل "كنا أمس" تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج محمد جمعة، وبطولة خالد أمين، وإبراهيم الزدجالي.

مسلسل "حدود الشر" تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة حياة الفهد، وأحمد الجسمي.

مسلسل "وما أدراك ما أمي؟!"، تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، وبطولة إلهام الفضالة، ومحمد العجيمي.

مسلسل "لعبة السعادة"، تأليف وليد كمال، وإخراج جمعان الرويعي، وبطولة خالد البريكي، وأحمد العونان.

مسلسل "عود حي"، تأليف مريم العفاد، وإخراج سامي العلمي، وبطولة جاسم النبهان، وشيلاء سبت.

مسلسل "بيت بيوت"، تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وبطولة عبد المحسن النمر، وهبة الدري.

مسلسل "شغف"، تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، وحسين المنصور.

مسلسل "إقبال يوم أقبلت"، تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، وبطولة هدى حسين، وصلاح الملا.

أما آخر مسلسلاتها؛ فكان "عودة خالتي"، تأليف وإخراج محمد جمعة، وبطولة هدى حسين، وسحر حسين.

نشاطات قادمة للفنانة نورا بالألف

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نورا بالألف فنانةٌ تميَّزت في مجالي الغناء والتمثيل أيضاً، وحصدت جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان المسرح الكويتي، كما عملت "موديل" وممثلة إعلانات. بدأت حياتها الفنية وشاركت في عددٍ من المسرحيات مع فرقة "باك ستيج جروب"، وحملت أول مسرحية قدَّمتها بصوتها فقط عنوان "القبعة الزرقاء" بالإضافة إلى مسرحيات أخرى.مثَّلتفي عددٍ كبيرٍ من الأعمال الدرامية، يأتي في مقدمتها مسلسل "عشاق رغم الطلاق" من إخراج خالد جمال، وتأليف علياء الكاظمي، وبطولة سليمان الياسين، وإنتصار الشراح، أيضاً عملت في المسلسلات التالية:تستعدالفترة القادمة لأول تجربة سينمائية عبارة عن فيلم قصير درامي توعوي يحمل عنوان "TikTok"، وهو من تأليف وإنتاج الكاتبة حصة الفرحان. يتحدث الفيلم عن شريحة المراهقين في استخدام برنامج TikTok والسلبيات التي قد يتم التعامل معها في ظل انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم. الفيلم من بطولة علي ششتري،، يعقوب العجيرب، مجبل العجيرب، عبدالناصر الزاير، عادل الخليفة وهو من إخراج عمار هاشم الموسوي.

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