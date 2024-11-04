وفاة الموسيقي العالمي كوينسي جونز عن عُمر 91 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - الموسيقي العالمي كوينسي جونز، والملحن والمنتج، الذي ترشح عبر مسيرته الفنية لجائزة غرامي الموسيقية الشهيرة 79 مرة، كما تعاون مع كل من راي تشارلز وفرانك سيناترا ومايكل جاكسون، رحل عن عالمنا مساء أمس، عن عُمر ناهز 91 عاماً، في منزله في بيل إير بولاية كاليفورنيا، محاطاً بأطفاله وإخوته وأفراد آخرين من العائلة، حسبما قال مدير أعماله لشبكة CNN في بيان.

عائلة كوينسي جونز تعلن وفاته

وجاء بيان عائلة كوينسي جونز كالتالي: "الليلة، بقلوب مفعمة بالحزن والمكسورة، يجب علينا أن نشارككم خبر وفاة والدنا وأخينا كوينسي جونز. ورغم أن هذه خسارة لا تُصدق لعائلتنا، فإننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله أبداً، إنه حقاً فريد من نوعه وسنفتقده بشدة؛ نشعر بالراحة والفخر الشديد بمعرفة أن الحب والفرح، اللذين كانا جوهر وجوده، تم مشاركتهما مع العالم من خلال كل ما خلقه. من خلال موسيقاه وحبه اللامحدود، سينبض قلب كوينسي جونز إلى الأبد".

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كوينسي جونز.. مسيرة حافلة من الموسيقى

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نشأ جونز في عالم موسيقى الجاز، وأصبح أحد أبرز الشخصيات في عالم موسيقى البوب. وقد حصد ست جوائز غرامي من أصل 28 جائزة عن ألبومه "Back on the Block" الذي أصدره عام 1990، كما حصل على جائزة أفضل منتج ثلاث مرات. وكانت شهرة جونز في مجتمع الترفيه كبيرة جداً وعرف باسم "Q".

بالنسبة للكثيرين، ربما يكون معروفاً بشكلٍ أكبر بتعاونه الإنتاجي الثري مع مايكل جاكسون، والذي بدأ في عام 1979 بألبوم "Off the Wall"، والذي بيع منه ما يقدر بنحو 20 مليون نسخة دولياً. كما تعاون معه عام 1982 بألبوم"Thriller" الذي تصدر قوائم الألبومات- والذي نال عنه جونز جائزة ألبوم العام- وهو الألبوم الأكثر مبيعاً على الإطلاق، حيث تقدر مبيعاته العالمية بأكثر من 110 ملايين نسخة.

كان جونز أول أمريكي من أصل أفريقي يؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم سينمائي كبير، وهو فيلم "The Pawnbroker" عام 1964، وحصل على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية أصلية وأغنية. وفي عام 1995، حصل على جائزة جان هيرشولت الإنسانية من AMPAS، وهي جائزة أخرى أولى لفنان أفريقي.

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