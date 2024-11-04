فيلم ثقوب ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - شاركت الفنانة مريم عبد الرحمن متابعيها عبر ستوري الإنستغرام بوستر فيلم "ثقوب"، التي شاركت به، وأعلنت من خلاله أن هذا الفيلم سيكون ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024.

كما نشرت منصة فاصلة على صفحتها الرسمية عبر منصة X وهي منصة نقدية سينمائية خبر مشاركة فيلم ثقوب بمسابقة المهرجان، وكتبت: "يشارك الفيلم السعودي "ثقوب" ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، في عرض عالمي أول".

قصة فيلم ثقوب

الفيلم يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيداً عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة! والفيلم هو أحد إنتاجات مسابقة ضوء لدعم الأفلام، وهو من بطولة مشعل المطيري ومريم عبدالرحمن ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان".

فيلم "السنيور"

وكان آخر فيلم سينمائي عُرض للفنانةهو فيلم "السنيور"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن خوجة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ العنود سعود وبدر العساف، ومن بطولة الفنان ياسر السقاف، مريم الشقراوي، بيومي فؤاد، عبدالرحيم شوربجي، ونجود أحمد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سالم وهو مهندس ينتحل شخصية خبير إيطالي ليعمل في شركة كبيرة مستغلاً بذلك عقدة الخواجة، فيجد نفسه متورطاً مع عصابة خطيرة جداً، وتتوالى الأحداث كيف يخرج من هذه الورطة.

آخر عملين بالدراما عرضا للفنانة مريم عبد الرحمن

وكان آخر عملين عُرضا للفنانة مريم عبد الرحمن هما مسلسل "كلاود كيتشن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن أكرم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق الشعيبي، ومن بطولة الفنانة العنود سعود، هبة الحسين، زياد العمري، مهند الصالح، نور حسين، وسعيد صالح. وأيضاً مسلسل "الشرار" من ﺇﺧﺮاﺝ الفوز طنجور، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لمياء الزيادي، ومن بطولة الفنانة ليلى السلمان، ريم عبدالله، علي السبع، نايف الظفيري، خالد صقر، ونايف خلف.

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