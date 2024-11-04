أغنية عنترة لبشار الشطي تحقق مليون مستمع في أقل من 8 أيام منذ طرحها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - عبر الفنان بشار الشطي عن سعادته بوصول أغنية "عنترة" مليون مستمع في أقل من8 أيام منذ طرحها، وهو من ألبوم "سمعي بحت". ونشر بوستر الأغنية وعلق وكتب: "مليون مستمع بأقل من 8 أيام ولله الحمد، مليون، شكراً لمحبتكم ودعمكم من أول يوم نزلت فيه أول أغنية بالألبوم وبإذن الله نكمل مشوار الألبوم معكم بأعمال تليق بذائقتكم لا خلا و لا عدم وألف مبروك لكل صناع أغنية "عنترة"، دون استثناء لكم مني كل الحب و التقدير و الاحترام".

أغنية "عنترة"

من كلمات يوسف الشطي وألحان وغناء الفنان بشار الشطي، وتقول كلماتها:

أقبلت والوصل لو هو خيط دوني تعبره

ذا وانا ماني ربيب الملك وأصبح في يدي

إن تبدت فز قلبي للغصون المزهرة

وإن تقفت ينتهي صبري قبل لا يبتدي

الرياح اليا لفت منها تجيني معطرة

والنفس لا من تخالط باسمها لبي يغدي

هي مرا لكن أجيها منين ما جنها مرا

والله لولا العيب لأرفعها على الفين اجودي

اسمها من قبل لا تقوله تلاقي له غبرة

شسمها ما راح اخبر عن اسمها واجهره

خوف من خوفي عليها لا تحسبوني ردي

عنترة ولى وانا في الحب جني عنترة

لي بياض الفعل وان أقبلت ليلي سرمدي

من يبيني ينتخيني في الشديدة المعسرة

من رخصني ما غليته ولا أحب المعتدي

عنترة ولى وانا في الحب جني عنترة

كل شي يهون لعيوني ولا تستكثره

وموعدي معها متى مابيه لبت موعدي

كنها في الحب ما تعرف حدود ومقدرة

واهنيي وهناها وسعدها وسعدي

امرأة غير النسا تسبي الفؤاد وتأسره

علمتني في المحبة كل حرف أبجدي

تحتويني ميمنة تأتي وتأتي ميسرة

واتلبب مير وش لي والجيوش الحشد

الله اللي قد خلقها قد خلقها مسخرة

إن بغيت الشي دون البوح لبت مقصدي

وعدها كالسيف لامنه قضى ما تكسره

تم يعني تم يعني السود جندي وسندي

عنترة ولى وانا في الحب جني عنترة

لي بياض الفعل وان أقبلت ليلي سرمدي

من يبيني ينتخيني في الشديدة المعسرة

من رخصني ما غليته ولا أحب المعتدي

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