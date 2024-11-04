منة شلبي ترد على شائعات زواجها في السر: سيد رجب باركلي على الفرح اللي مكنتش فيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - ردت الفنانة منة شلبي على ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية، بشأن زواجها في السر، وذلك على هامش حضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابعة.

منة شلبي ترد على شائعات زواجها في السر

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منة شلبي تنتظر عرض "الهوى سلطان"

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أوضحت الفنانة منة شلبي خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "عرب وود"، حقيقة ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية حول زواجها في السر، حيث قالت: "لقيت سيد رجب امبارح بيباركلي على فرحي اللي أنا مكنتش فيه لأني متجوزتش، كانت حاجة لذيذة أوي بس أنا مش هرد على حاجة". وأضافت: "في حد عنده خيال كده خاص بيا لوحدي لما بيلاقني مبعملش أفلام بيقرر يطلعلي إشاعة ملهاش تلاتين لازمة، أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق، أنا مش هتجوز في السر أبداً مفيش داعي لكده، وإذا بقيت عروسة كلكم هتعرفوا".تنتظر الفنانةعرض فيلمها الجديد "الهوى سلطان" الذي يجمعها بالفنان أحمد داود، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 6 نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة كلّ من سوسن بدر، أحمد خالد صالح، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، فيما سيُقدم الفنان بهاء سلطان الأغنية الدعائية للعمل، والتي انتهى من تسجيلها قبل أسابيع قليلة.

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