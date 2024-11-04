ميرنا وليد - بيروت - تواصل الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد الإحتفال بحفل زفافها، وشاركت الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها برفقة زوجها سيف دياب، وهما يقطعان قالب حلوى كتب ليه عبارة: "Mr and Mrs". وقد تصدر إسم نبيلة عواد الترند، بعد أن أعلنت زواجها من السيد سيف دياب، وهو إبن النائب السابق سليم دياب وأمين عام تيار المستقبل سابقاً.

سيف هو عضو مجلس إدارة نادي الرياضي، كما أنه كان متزوجاً من السيدة تينا خليل، ولديه إبنان هما فهد ويبلغ من العمر 6 سنوات، ونايلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات وبضعة أشهر.

وبدورها تزوجت تينا خليل منذ أشهر قليلة، وهي سيدة جميلة لديها حساب Mrs. Clueless على إنستغرام، والذي يتمحور حول الطهي والأطفال وأسلوب الحياة، ولديها عليه 150 ألف متابع.

وكانت نبيلة عواد قد شاركت متابعيها صورتها مع زوجها السيد سيف دياب، وعلقت كاتبة عبر حسابها: "في خضم الحرب اخترنا الحب، السيد والسيدة دياب".

كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عواد تواصل الإحتفال بزواجها بلقطات رومانسية.. وهذا ما نشرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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