تامر حسني يعلق على اختيار حسن يوسف له قبل وفاته لتأدية سيرته الذاتية

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الفنان المصري تامر حسني اعادة نشر مقابلة للممثل المصري الراحل حسن يوسف على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي سئل فيها الاخير عن اسم الممثل الذي يختاره لكي يجسده سيرته الذاتية في عمل واختار وقتها تامر.



وعلق تامر على هذا المقطع بشكل مؤثر وكتب : "كل الشرف إني أعمل سيرتك الذاتية، ده شرف عظيم لأي فنان، إشادة عظيمة في تاريخي من فنان أسطوري الراحل حسن يوسف الله يرحمه ويحسن إليه".

وتفاعل الجمهور مع هذه الحركة من تامر وتساءلوا ان كانت هذه الخطوة ستصبح حقيقة قريباً.