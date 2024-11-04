حميد الشاعري يخضع لعملية جراحية وهذا وضعه الصحي

ميرنا وليد - بيروت - خضع الفنان المصري حميد الشاعري لعملية جراحية في عينه خلال الأيام الماضية وطمأن مدير أعماله الجمهور وقال في تصريح وجهه الى كل محبي الفنان : الحمد لله بقى كويس والدنيا تمام، وهو دلوقتي في البيت" وتابع حديثه:" وهو يحب يطمن جمهوره أن صحته كويسة الحمد لله.

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يذكر ان حميد كان قد شارك قبل فترة في احتفالية "نصر أكتوبر" الى جانب عدد من الجمهور منهم محمد فؤاد، محمد منير، أنغام وغيرهم من الوجوه المعروفة بحضور شعبي كبير من مختلف الأحزاب والخلفيات السياسية.