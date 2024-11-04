ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها لإختيارها كعضو في لجنة تحكيم الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامته من 13 إلى 22 تشرين الثاني الجاري.
وأعلنت عن ذلك عبر حسابها الرسمي ، حيث أعربت عن فرحتها باختيارها للمرة الثانية، كاتبة : "سعيدة باختياري و للمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45".
يذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي يتناول معاناة مهندس بعد اكتشاف مرض طفله، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم آسر ياسين وأحمد خالد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد بأول تعليق لها بعد إنضمامها إلى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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