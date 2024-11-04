مرتضى منصور وهاني شاكر ولطيفة التونسية وغيرهم يشاركون في عزاء الراحل مصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - أقيم مساء الأحد، 3 تشرين الثاني، عزاء الممثل الراحل مصطفى فهمي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 تشرين الأول، بعد تدهور حالته الصحية، وشهد العزاء حضوراً لافتاً من الممثلين والسياسيين، بينهم عمرو موسى، جمال وعلاء مبارك، مرتضى منصور، هاني شاكر، شهيرة، محمد رياض، كريم عبدالعزيز، هالة سرحان، لبلبة، إيناس الدغيدي، عمرو الليثي، أميرة مختار، نادية الجندي، أحمد المسلماني، ماجدة زكي، رانيا محمود ياسين، هنادي مهنا، إيمي ودنيا سمير غانم، ميرفت أمين، لطيفة التونسية، يسرا، شريف عرفة، محمد حفظي، محمود قابيل، تامر عبد المنعم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد عز، محمد رمضان، نبيلة عبيد، حسن الرداد، خالد سليم، يسرا اللوزي، شريف رمزي، مصطفى كامل، دينا، وغيرهم، وشيعت جنازة الراحل في مسجد "النيل" في منطقة الدقي بالقاهرة .