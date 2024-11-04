شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ماثيو ماكونهي ودى كابريو.. الأخير خطف بطولة تيتانيك فثأر الثانى بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين الـ 4 من نوفمبر مع عيد ميلاد نجم هوليود ماثيو ماكونهى الذى يعد أحد أهم نجوم هوليود لما يمتاز به من موهبة كبيرة فى التمثيل شكل بها أسلوب خاص توجه بفوزه بالأوسكار عام 2014.

ماثيو ماكونهى يعتبر أحد أباطرة هوليود ربما لا يعلم كثيرون قصته مع النجم ليوناردو دى كابريو التى ربطت الأقدار بين أسميهما مثلما يظهر خلال السطور التالية.

القصة بدأت مع فيلم تيتانيك الذى رشح إليه فى البداية ماكونهي من قبل المخرج حتي قالت كيت وينسلت إنها قامت بتجربة أداء معه، وكانت الأمور تسير فى اتجاه واحد بأنه سيلعب الدور إلا أن المفاجأة جاءت بعد ذلك حينما رأى المخرج أن ليوناردو دي كابريو أفضل لتذهب رائعة تيتانيك إلى الأخير.

ومع مرور السنوات يبدو أن ماكونهى لم ينس الأمر حتى عام 2014 ليمهله القدر فرصة الانتقام حين كان الجميع ينتظر الأوسكار الأولى فى حياة دى كابريو المنحوس بعدما قدم خلال هذا العام رائعتين wolf wall street والثانية great Gatsby إلا أن ماكونهي قدم أفضل أداء له ليخطف الأوسكار عن دوره فى فيلم Dallas Buyers Club وسط حسرة من قبل ليوناردو.