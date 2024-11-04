جيمس فان دير بيك يعلن إصابته بسرطان القولون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - بعيداً عن الأضواء والشهرة، يعيش بعض المشاهير في عالم لا يخلو من الأمراض، مثلنا تماماً؛ فهم عرضة للإصابة بأي مشكلة صحية وإن كانوا يخفون ذلك ويحاولون الظهور بأبهى صورة.

ومرض السرطان ليس استثناءً من بين الأمراض التي تصيب المشاهير؛ إذ كشف الكثير منهم عن إصابتهم بهذا المرض الخبيث، وكان آخرهم الفنان الأمريكي جيمس فان دير بيك.

جيمس فان دير بيك يكشف عن إصابته بالسرطان

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أكد موقع PEOPLE إصابة الفنان الأمريكي جيمس فان دير بيك بسرطان القولون والمستقيم، حيث قال النجم البالغ من العمر 47 عاماً للمنفذ: "أعاني من سرطان القولون والمستقيم. كنت أتعامل مع هذا التشخيص بشكلٍ خاص واتخذت خطوات لحل المشكلة، بدعم من عائلتي الرائعة"، وأضاف: "هناك سبب للتفاؤل، وأنا أشعر أنني بحالة جيدة".

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على الرغم من المرض.. جيمس فان دير بيك يعمل ويهتم بعائلته

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على الرغم من تشخيص إصابته بالسرطان؛ فإن دير بيك يعمل بنشاط في أثناء تلقيه العلاج، فقد ظهر مؤخراً في حلقة من برنامج Walker ومن المقرر أن يشارك في فيلم Sidelined: The QB and Me، المقرر عرضه في 29 من نوفمبر.

وفي وقتٍ لاحق من شهر ديسمبر، من المقرر أن يظهر فان دير بيك في برنامج The Real Full Monty، لزيادة الوعي باختبارات وأبحاث سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم، ومن المقرر أن يبدأ عرض البرنامج في التاسع من ديسمبر.

وعلى الصعيد الأسري، يعطي فان دير بيك الأولوية لقضاء الوقت مع عائلته -زوجته كيمبرلي فان دير بيك وأطفالهما الستة: أوليفيا، جوشوا، آنا بيل، إميليا، جوين دولين، وجيرميا.

ففي يونيه الماضي، قامت الأسرة برحلة إلى مصر، ووثقت الأسرة هذه الرحلة من خلال مجموعة من الصور تم نشرها على إنستغرام. وكتب فان دير بيك في تعليقه: "مصر... مع كل مفرداتي، كانت كلمة "واو" هي ما يخرج من فمي معظم الوقت. لقد وُهبنا تجربة سحرية، تجربة ما زلت أعالجها -وقد تكون كذلك لبقية حياتي. كان الأطفال نجوم موسيقى الروك، وأصبح أصدقائي إخوة، وعلى الرغم من كل السفر وعبور المنطقة الزمنية والمنبهات في الصباح الباكر، أشعر بالنشاط والحيوية".

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