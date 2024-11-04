بن أفليك يشيد بأداء طليقته جينفر لوبيز .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - نال النجم العالمي بن أفليك إشادة كبيرة بأداء زوجته المنفصلة النجمة العالمية جنيفر لوبيز في الفيلم القادم Unstoppable، والذي يعمل هو على إنتاجه.

قال الممثل والمخرج البالغ من العمر 52 عاماً، والذي هو في منتصف عملية طلاق مع لوبيز، 55 عامًا، لـ Entertainment Tonight Sunday إن "جينيفر مذهلة" في دور جودي روبلز في الدراما الرياضية.

ومن المقرر أن يصل فيلم Unstoppable، من إخراج ويليام غولدنبرغ، إلى دور العرض في 6 ديسمبر/ كانون الأول، ويضم طاقم عمل من بينهم لوبيز، وجاريل غيروم، وبوبي كانافال، ومايكل بينيا، ودون تشيدل.

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