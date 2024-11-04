هند عبد الحليم تتعرض لـ "شلل" في الامعاء بسبب ما فعلته لإنقاص وزنها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية هند عبد الحليم، عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها، مشيرة الى ان السبب وراء ذلك هو حقن التخسيس التي استخدمتها لمدة شهر كامل.

وكانت هند قد نقلت الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية حيث قضت بضعة ايام لكي تتحسن حالتها الصحية وقالت هند إنها تعرضت إلى "شلل مؤقت" في المعدة، وحذرت كل المحبين من الحصول على الحُقن بسبب الاثار الجانبية لها.

لكن ما هو شلل الامعاء؟

هو اضطراب في الجهاز الهضمي، اذ تفقد المعدة قدرتها على إفراغ الطعام بطريقة طبيعية، لان هناك تلف في الأعصاب والعضلات مما يخفف من حركة الغذاء عبر الجهاز الهضمي.﻿ وتصبح المعدة غير قادرة على الانقباض بشكل طبيعي، مما يجعل من الصعب هضم الطعام ودفعه للأمعاء الدقيقة. هناك علاج يتم اتباعه من خلال أدوية معينة ومن خلال امور يجب ان يقوم بها المريض منها توخي الحذر والبطئ خلال تناول الطعام وتجنب الاطعمة الدسمة وغيرها..