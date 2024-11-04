المطرب السعودي طلال سلامه يفجع بوفاة شقيقته

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان السعودي طلال سلامة شقيقته التي رحلت منذ أيام عن عالمنا.

وكتب طلال سلامة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"بقلوب مؤمنه بقضاء الله و قدره والرضى بأمره انتقلت الي رحمة الله اختي الدكتورة /سهام حسن سلامه الله يرحمها و يغفرلها و يجعل مثواها الجنة يارب".

متابعو طلال سلامة إنهالوا بالتعليقات، سائلين المولى أن يتغمد شقيقته الراحلة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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