لهذا السبب اختار محمد هنيدي أوكا لإحياء حفل خطوبة إبنته

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري محمد هنيدي بخطوبة ابنته في حغل بحضور أفراد العائلة والاصدقاء وقد أحيا الحفل فنان المهرجانات أوكا. وجاء هذا الاختيار نظرا الى ان هنيدي يحب هذا الفنان المصري بشكل كبير وهذا ما أعلن عنه في مقابلة تلفزيونية أخيرة له مشيرا الى انه في الفترة الاخيرة يستمع الى أغنيته الشهيرة "هابا"، التي قدمها معه ضمن فيلم "الإنس والنمس"، وأضاف أنه لو فكر في تقديم ديو غنائي مع مطرب مهرجانات سيكون أوكا. ويبدو ان علاقة صداقة قد نشأت بين الفنانين.

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