حشد فنّي ووجوه سياسيّة في عزاء مصطفى فهمي

إستقبل الممثّل المصريّ، حسين فهمي، يوم أمس الأحد، المعزّين بشقيقه الممثّل الرّاحل مصطفى فهمي، الذي غادر عالمنا فجر يوم الأربعاء الماضي.

أقيم العزاء في مسجد عمر مكرم في مدينة القاهرة، بحضور نجل الرّاحل مصطفى فهمي، الذي تقبّل عزاء بوالده إلى جانب عمّه حسين فهمي، وسط مشاعر الحزن والفُقدان.

حضر لتقديم واجب العزاء عدد كبير من الفنّانين والسّياسيّين والشّخصيّات الاجتماعيّة والعامّة، أبرزهم الفنّانون: يسرا، محمّد رمضان، ليلى علوي، زوجة حسين فهمي السّابقة الممثّلة ميرفت أمين، شهيرة، لبلبة، ماجدة زكي، سلوى عثمان، أحمد صلاح السّعدني، نبيلة عبيد، أحمد عزّ، دنيا وإيمي سمير غانم، حمدي الوزير، نهال عنبر، يسرا اللوزي، شريف رمزي، دينا، خالد سليم، حسن الردّاد، أحمد بدير، نادية الجندي، إيهاب فهمي،حمدي الوزير وغيرهم.

ومن السّياسيّين، حضر علاء وجمال مبارك، إضافة إلى وزير السّياحة والتّجارة والصّناعة السّابق منير فخري عبد النّور وغيرهم.

كذلك حرص عمر، نجل الممثّل الرّاحل حسن يوسف، على مواساة حسين فهمي رغم مرور أيّام قليلة على وفاة والده.

نذكر أنّ خبر رحيل الممثّل مصطفى فهمي عن عمر يناهز السّبعة والسّبعين عامًا، يوم الأربعاء الواقع في الثّلاثين من أكتوبر الفائت، شكّل صدمة للفنّانين والجمهور وذلك بعد تدهور حالته الصّحّيّة إثر عمليّة جراحيّة دقيقة أجراها مؤخّرًا في المُخّ.