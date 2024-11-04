شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي ينضم لمسلسل رقم سرى والعرض على شاشة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد الشامي إلى مسلسل رقم سري الذى سيعرض على شاشة قناة dmc، والذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور خاصة مع نجاح الجزء الأول من العمل الذى حمل اسم صوت وصورة وقامت ببطولته آنذاك الفنانة حنان مطاوع إذ استطاع العمل وقتها تحقيق نجاح كبير وتصدر التريندات لوقت طويل بالتزامن مع عرض حلقاته.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الشامى هو مشاركته في مسلسل صيد العقارب الذى عُرض ضمن دراما رمضان الماضى.

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.