أغنية قديمة لـ سعد لمجرد تتخطى حاجز المليار مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "أنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد حاجز المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وكشف لمجرد هذا الأمر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق قائلاً :"أكثر من مليار يا له من شرف أن يتبعني مثل هؤلاء المعجبين الجميلين والمخلصين أحبكم جميعاً بصدق".

متابعو لمجرد إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"إن مليار مشاهدة هي شهادة على براعتك الفنية المذهلة والحب الذي نكنه لك، نحن معجبيك! شكرًا لك على مشاركتنا هذه الرحلة يا سعد"،"تستحق ذلك يا صديقي العزيز، كل النجاح في العالم على وشك أن يأتي، استمر في ذلك"، وغيرها.

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